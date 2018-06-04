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Россиянин Захаров обыграл француза Табура в первом раунде юношеского Roland Garros
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Россиянин Захаров обыграл француза Табура в первом раунде юношеского Roland Garros
Спорт-Экспресс
4 июня 2018
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Российский теннисист
Алексей Захаров
обыграл француза Клемана Табура (7:6 (7), 4:6, 6:3) в первом раунде Roland Garros среди юношей. Игра продолжалась два часа и 16 минут.
В следующем раунде россиянин сыграет с Карлосом Лопесом Монтагудом.
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