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Россиянин Захаров обыграл француза Табура в первом раунде юношеского Roland Garros
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Россиянин Захаров обыграл француза Табура в первом раунде юношеского Roland Garros 

Спорт-Экспресс 4 июня 2018
Российский теннисист Алексей Захаров обыграл француза Клемана Табура (7:6 (7), 4:6, 6:3) в первом раунде Roland Garros среди юношей. Игра продолжалась два часа и 16 минут.
В следующем раунде россиянин сыграет с Карлосом Лопесом Монтагудом.
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