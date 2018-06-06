C'est la vie: Шарапова вылетела с «Ролан Гаррос»‍

Мария Шарапова и Последние представители России на « Ролан Гаррос Дарья Касаткина покинули турнир в четвертьфинале. Шарапова потерпела разгром от третьей ракетки мира Гарбинье Мугурусы, а Касаткина после сопротивления в первом сете очень легко отдала вторую партию американке Слоан Стивенс и не сумела побороться за выход в полуфинал. «Газета.Ru» рассказывает о последнем дне россиян на «Ролан Гаррос».

Шарапова вернула Мугурусе французский должок

Мария Шарапова покинула «Ролан Гаррос» в четвертьфинале, впервые в карьере уступив молодой испанке Гарбинье Мугурусе. Да как уступив — 2:6, 1:6!

Казалось, что на центральном корте имени Филиппа Шатрие ожили все кошмары того периода, когда россиянка только вернулась в большой спорт после 15-месячной дисквалификации за мельдоний.

Мяч летел то в аут, то в сетку, двойные ошибки шли одна за другой… Если взглянуть на статистику, то кажется, будто с третьей ракеткой мира играл новичок: Шарапова допустила 27 (!) невынужденных ошибок.

Ну, и еще шесть двойных, но это уже классика — примерно такое же количество двойных осечек Мария сделала в предыдущих встречах «Ролан Гаррос» с Каролиной Плишковой, Донной Векич и даже с голландкой Рихел Хогенкамп, которая занимает 133-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Можно предположить, что это Мугуруса так запугала Шарапову своими мощными подачами и постоянной сменой направления удара, что россиянка совершенно сбилась с толку и так не смогла найти свою игру. Однако такие выводы будут преувеличением.

Да, Гарбинье играла жестко и неуступчиво, раз за разом четко вколачивая мяч в корт, но не ставила перед Шараповой каких-то сверхзадач — во многих случаях россиянка должна была как минимум спокойно переправлять снаряд на другую сторону площадки. Но этого не происходило.

Коронные бэкхенды и вполне неплохие форхенды Марии, которые, казалось, обрели стабильность этой весной, вновь стали источниками головной боли: россиянка била изо всех сил, но мяч вместо смертельного приземления в уголок корта вылетал в аут.

Теряя много очков в тех ситуациях, когда это не вытекало из логики игры, Шарапова сбивала собственный ритм и никак не могла перехватить инициативу.

Конечно, россиянка не сдавалась. Мария не сдается никогда: все тот же агрессивный теннис, все те же крики «Come on!» до последнего гейма, но в 31 год самовнушение уже не помогает — надо что-то менять в своей игре.

Любопытно, что ранее Мугуруса трижды подряд проигрывала Шараповой, и один из этих случаев пришелся как раз на четвертьфинал «Ролан Гаррос» в 2014 году.

Тогда Мария дошла до финала и во второй раз стала победительницей парижского «мэйджора». Выходит, что теперь россиянка вернула молодой сопернице должок. Интересно, сможет ли Гарбинье воспользоваться этим шансом и тоже стать двукратной чемпионкой французского турнира?

Впрочем, загадывать пока рано: в полуфинале испанка встретится с первой ракеткой мира Симоной Халеп , которая вполне может отправить ее мимо решающего матча.

Что же касается Шараповой, то в следующий раз полюбоваться ее игрой можно будет на турнире WTA в Бирмингеме, которая стартует 18 июня. Возможно, там она снова встретится с Мугурусой, которая тоже заявилась на эти соревнования в качестве подготовки к Уимблдону-2018.

Касаткина расправилась со второй ракеткой мира и уступила десятой

К сожалению, Шарапова была последней представительницей России на «Ролан Гаррос», поскольку юная надежда нашей страны Дарья Касаткина вылетела чуть раньше по времени, хотя и тоже в четвертьфинале.

Это поражение вышло едва ли не более обидным, чем разгром Марии.

Если в стабильности 31-летней спортсменки еще могли быть какие-то сомнения, то Касаткина в этом году набирала от турнира к турниру. В рейтинге WTA 21-летняя теннисистка уже забралась на 14-ю строчку, и на «Ролан Гаррос» она более чем уверенно добралась до четвертьфинала (впервые в карьере), по пути одолев вторую ракетку мира Каролину Возняцки (7:6, 6:3).

Однако в двух шагах от финала с настроем Дарьи что-то произошло, и она безвольно уступила американке Слоан Стивенс (10) со счетом 3:6, 1:6.

«В начале встречи все шло неплохо, хоть мне и приходилось возвращаться в игру, однако во втором сете Слоан сильно надавила и одержала быструю победу, — анализировала россиянка на послематчевой пресс-конференции. — На этом покрытии у меня не получалось делать эйсы: грунт не позволяет мне сильно крутить мяч и двигаться в нужном темпе. Так что приходилось выкладываться на полную ради каждого выигранного мяча».

Тем не менее Касаткина отметила, что наблюдает улучшения в своей игре и продолжает оставаться на позитиве:

«Я чувствую, что с каждым турниром я прогрессирую — физически и психологически. На очереди травяной сезон — Бирмингем, потом Уимблдон».

Остается только пожелать молодой россиянке удачи. Что касается Стивенс, то она встретится в полуфинале «Ролан Гаррос» с другой американкой Мэдисон Кис.