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Жук проиграла Соррибес-Тормо во втором круге WTA-челленджера в Хорватии
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Жук проиграла Соррибес-Тормо во втором круге WTA-челленджера в Хорватии 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянка Софья Жук завершила выступление в одиночном разряде на турнире категории «WTA-челленджер», который проходит в Боле (Хорватия). Во втором круге 18-летняя уроженка Москвы уступила испанской спортсменке Саре Соррибес-Тормо со счётом 4:6, 0:6.
Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Жук, занимающая 151-е место в рейтинге WTA, впервые в карьере встречалась с испанкой, которая располагается на 114-й строчке.
В четвертьфинале Соррибес-Тормо встретится с победительницей матча Виктория Томова (Болгария) — Сара Эррани (Италия, 4).
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