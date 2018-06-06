Россиянки станут первыми ракетками мира

Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова, выступающие в парном разряде, займут первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает ТАСС.
Это стало возможно после того, как венгерка Тимя Бабош и француженка Кристина Младенович проиграли японской паре Эри Ходзуми и Макото Ниномии со счетом 6:7 (4:7), 3:6.
Бабош располагается на четвертом месте в рейтинге и из-за поражения не сможет по итогам первое место.
Таким образом, Макарова и Веснина, которые имеют одинаковое количество очков, возглавят рейтинг WTA от 11 июня.
В последний раз первое место в списке Женской теннисной ассоциации принадлежало представительнице России в 2000 году. Тогда рейтинг в парном разряде возглавила Анна Курникова.
Ранее Веснина рассказала, по какой причине она выступила на Открытом чемпионате Франции в парном разряде без Макаровой.