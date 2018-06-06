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Шамиль Тарпищев: «Шарапова показала хороший результат»
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Шамиль Тарпищев: «Шарапова показала хороший результат» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев похвалил Марию Шарапову за выступление на Roland Garros. Россиянка дошла до 1/4 финала турнира, где уступила Гарбинье Мугурусе 2:6, 1:6.
— Проблема подачи у Шараповой существует. Наигранности еще нет в том плане, что психологические аспекты по ходу матча прыгают, — цитирует «Р-Спорт» Тарпищева. — Я думаю, результат хороший. Ей надо пожелать наиграться в 10-15 матчах, чтобы появилась надежность в исполнении технических приемов. И для победы на таких турнирах, как Roland Garros, надо подавать под 70 процентов первым мячом, тогда будет все нормально.
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