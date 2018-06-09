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Стивенс: это не тот трофей, который мне хотелось завоевать, но он тоже прекрасен
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Стивенс: это не тот трофей, который мне хотелось завоевать, но он тоже прекрасен 

Чемпионат.com 15 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Американка Слоан Стивенс прокомментировала поражение от румынки Симоны Халеп в финале «Ролан Гаррос» со счётом 6:3, 4:6, 1:6.
«Спасибо всем за эти две прекрасные недели. Это не тот трофей, который мне хотелось завоевать, но он тоже прекрасен.
Симона, поздравляю тебя с первым титулом на «Шлемах». Ты хорошо смотришься с этим трофеем. Проигрыш в финале первой ракетке мира был для меня лучшим из всех вариантов поражения. Поздравляю и тебя, и твою команду.
Спасибо моей команде за поддержку. Вы великолепны, ребята. Без вас я не была бы здесь и не улыбалась бы сейчас», — цитирует Стивенс официальный сайт WTA.
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