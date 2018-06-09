Стивенс: это не тот трофей, который мне хотелось завоевать, но он тоже прекрасен

«Спасибо всем за эти две прекрасные недели. Это не тот трофей, который мне хотелось завоевать, но он тоже прекрасен.

Симона, поздравляю тебя с первым титулом на «Шлемах». Ты хорошо смотришься с этим трофеем. Проигрыш в финале первой ракетке мира был для меня лучшим из всех вариантов поражения. Поздравляю и тебя, и твою команду.

Спасибо моей команде за поддержку. Вы великолепны, ребята. Без вас я не была бы здесь и не улыбалась бы сейчас», — цитирует Стивенс официальный сайт WTA.