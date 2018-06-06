Тарпищев: Шарапова сама себе не дала шанса выиграть

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением об игре российской теннисистки Марии Шараповой , которая в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции уступила испанке Гарбинье Мугурусе.

"Начало получилось очень неудачным для Маши, она просто не дала себе шанса выиграть. Три двойных в первом гейме, она отпустила соперницу, и Мугуруса почувствовала уверенность. Первые два-три гейма можно было играть на равных, а то и выигрывать", — цитирует Тарпищева "Чемпионат.com"

Глава ФТР также выразил мнение, что причиной поражения 31-летней россиянки стали плохая работа на подаче и неспособность навязать борьбу.

"Когда борьба не завязалась, Мугуруса стала играть чище, надёжнее и мощнее, и в таких условиях сложно зацепиться за игру. Шарапова продолжала неровно играть, мало подавала первую подачу, а во втором сете ни одной подачи не выиграла. Естественно, что с таким теннисом, как у Мугурусы, надо держать свою подачу", — сказал Тарпищев.

При этом он отметил, что Шараповой необходимо прибавить в таком компоненте, как уверенность в своих силах.

Ранее сообщалось, что Шарапова проиграла Гарбинье Муругусе со счетом 2:6, 1:6.