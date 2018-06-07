Унизительное поражение. Шарапова покидает Париж

Никто не ждал разгрома

«Букмекеры называли фавориткой Мугурусу. Небольшое преимущество отдавали ей и Линсдей Дэвенпорт с Мартиной Навратиловой , но мало кто ждал разгрома.

Шарапова сразу начала с подарков, допустила в стартовом гейме три двойные и отдала подачу. Брейк в самом дебюте — это не беда, но довольно быстро стало видно, что Мария в принципе не очень готова. Она торопилась в игре на задней линии, не хотела вступать в длинные перекидки и допускала много ошибок. На первой подаче Шарапова играла весьма неплохо, вот только эта подача проходила очень редко, а на втором мяче Мугуруса очень легко сразу переходила в атаку.

Удивительно, но во второй партии россиянка не выиграла ни одного очка на второй подаче — 0 из 9, а процент по всему матчу составил катастрофические 19. Гарбин действовала неплохо, но по-настоящему ее проверить и заставить понервничать Шарапова 6 июня была не в состоянии. За час с небольшим Мугуруса победила 6:2, 6:1 и во второй раз в карьере вышла в полуфинал в Париже. В первый раз, когда Гарбин оказалась в 1/2 (2016 год), она завоевала титул», — напоминает обозреватель «Чемпионата» Илья Рывлин

Сетовать можно на что угодно

«На пути к победе на " Ролан Гаррос "-2014 Шарапова встречалась с Мугурусой и также с разгромным счетом уступила в первой партии. Но затем ей удалось поймать ритм, пошла подача, и встречу удалось спасти. Вообще до сегодняшнего дня Шарапова вела 3:0 в противостоянии с Мугурусой. Но это никак не отразилось на игре.

Многие говорили о том, что ключ победе Шарапова может найти в стартовых геймах. Их необходимо было провести идеально и повести, чтобы Мугуруса занервничала, с ней это часто случается. Но ничего похожего не произошло.

В дебюте второго сета Шарапова снова отдала свою подачу, правда, тут же брейк вернула. Это была ее последняя удача в игре. Далее испанка взяла пять геймов подряд — 6:1. Сетовать можно на погоду, на что угодно, но Шарапова хуже соперницы двигалась, не выдерживала долгие перестрелки. И главное — у нее не шла подача. Чуть более 50 процентов попадания первого мяча — это чудовищно мало для матча с Мугурусой. А на втором мяче Шарапова выиграла всего 20 процентов розыгрышей», — говорится в статье Александра Служакова на Sport24.

Ни одну из проблем Шарапова не решила

«В этом матче у Шараповой была куча проблем, многие из которых создала соперница. Ни одну из них Маша не смогла решить», — пишет автор Sports.ru Павел Ниткин.

«В Париже сегодня прохладно и сыро, поэтому корт замедлился. В таких условиях Мария не могла нормально атаковать. Мугуруса прекрасно справлялась с ее скоростью, держала заднюю линию и в розыгрышах не испытывала никаких проблем. Вполне возможно, что из-за погоды Шарапова стремилась играть даже слишком активно, что в итоге приводило к многочисленным ошибкам.

Собственная подача была отвратительна. Первым мячом 54%, хотя по ходу первой партии бывало и меньше 50%. Мугуруса это прекрасно использовала и громила вторую подачу Марии так, как это обычно делает россиянка: выиграла 21 из 26 розыгрышей на втором мяче за весь матч и все 9 во второй партии. Шесть двойных ошибок Шараповой тоже не помогли. Три из них она сделала в первом гейме первого сета, еще одну в ключевой момент 10-минутного второго гейма на подаче (после нее Мугуруса в следующем же розыгрыше сделала второй брейк). Эти эпизоды очень сильно повлияли на динамику матча.

За весь матч у Шараповой был один брейк-пойнт (тройной) — в первом гейме на приеме во втором сете. Так уж совпало, что это был худший гейм Гарбинье за весь матч. Все остальное время испанка подавала очень классно. Выделялась острая уходящая подача во второй квадрат под бэкхенд Шараповой, которая приносила очень много легких очков: Мария не успевала дотянуться и либо не принимала вообще, либо открывала корт для позиционной атаки. В целом же испанка нейтрализовала прием Марии за счет глубины: Шарапова входила в корт, но не успевала сложиться для хорошего удара».

Мугуруса — игрок больших турниров

«Гарбин Мугуруса снова доказала, что является игроком больших турниров. Она зачастую играет плохо на предваряющих «Шлемы» соревнованиях, может проигрывать в первом круге несколько недель подряд, а потом выиграть «Ролан Гаррос» или «Уимблдон».

Каролина Плишкова, Это — качество действительно супер-игрока. В этом смысле она отличается от многих девушек, которые возглавляли рейтинг, брали кучу титулов на мелких и даже крупных турнирах, но никогда не побеждали на «Шлемах»: Елена Янкович Динара Сафина , Симона Халеп и до недавнего времени Карлолин Возняцки. Гарбин — напротив, титулов имеет всего ничего: шесть, зато два из них — на «мейджорах», и сейчас есть все шансы на третий.

В полуфинале ей предстоит играть с Симоной Халеп — первой ракеткой мира. Это будет тяжело, намного сложнее, чем было с Шараповой. А в финале, если Гарбин до него дойдет, она будет явным фаворитом: ни Мэдисон Киз, ни Слоан Стивенс не могут похвастаться результатами испанки на грунте», — уверен колумнист «СЭ» Михаил Потапов

Время играет против Марии

«В элите тенниса сейчас есть еще один суперигрок, который напоминает тень себя прошлого — Новак Джокович . И он тоже уже со свистом вылетел с «Ролан Гаррос». Однако если у серба, на мой взгляд, еще есть шанс восстановить былые кондиции, то в случае с Шараповой время играет против нашей звезды. В каждом турнире Марию теперь будет ждать такая вот Мугуруса — нехаризматичная, но молодая и наглая. И вероятность, что именно против Шараповой она проведет свой лучший матч на турнире, все выше. Ведь нет ничего слаще, чем добить Акеллу, который промахнулся.