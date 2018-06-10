Чешские теннисистки стали победительницами «Ролан Гаррос» в парном разряде 

Чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова стали победительницами "Ролан Гаррос" в женском парном разряде, сообщает ТАСС.
В финальном поединке они одолели представительниц Японии Эри Ходзуми и Макото Ниномию со счетом 6:3, 6:3.
Матч продолжался 1 час 6 минут. Чешки ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и использовали все четыре заработанных брейк-пойнта. На счету японок один эйс и один реализованный брейк-пойнт из четырех. Двойных ошибок у Ходзуми и Ниномию не было.
Ранее французы стали победителями «Ролан Гаррос» в парном разряде.
Теннис. «Ролан Гаррос» — парный разряд. Финал Эри Ходзуми (Япония)/Макото Ниномия (Япония) — Барбора Крейчикова (Чехия)/Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 6:3