Главачкова и Стрыцова вышли в полуфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде

Чешки Андреа Главачкова и Барбора Стрыцова (2) вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции в парном разряде. Они обыграли испанку Лару Арруабаррену и словенку Катарину Среботник со счётом 6:3, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 7 минут. Победительницы обошлись без подач навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 10. На счету испанки и словенки 1 двойная ошибка и 4 упущенных брейк-пойнта, эйсов у них не было.

За выход в финал Главачкова и Стрыцова поспорят с ещё одним чешским дуэтом, Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (6).