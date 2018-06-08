Крейчикова и Синякова вышли в финал «Ролан Гаррос» в парах

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова вышли в финал « Ролан Гаррос » в парном разряде. В полуфинале Крейчикова и Синякова в двух партиях одержали победу над соотечественницами Андреа Главачковой и Барборой Стрыцовой со счётом 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 8 минут. Победительницы, получившие от организаторов восьмой номер посева, трижды подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету вторых сеяных, уступивших в этом матче, один эйс и одна ошибка на подаче. В финале Крейчикова и Синякова встретятся с японской парой Эри Ходзуми и Макото Ниномия.