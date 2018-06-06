Теннисисты остались без полуфиналов на «Ролан Гаррос»

Очередной день Открытого чемпионата Франции по теннису прерван из-за дождя. В среду, 6 июня, прошли женские полуфиналы, а во время мужских над городом разразилась непогода. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и его коллеги вынуждены были взять перерыв.
Надаль играет с аргентинцем Диего Шварцманом, который "посеян" под номером №11. Первая партия осталась за южноамериканцем (6:4), а во второй испанец повел 5:3 и 30:15, но в этот момент судьи приняли решение прервать матч. В поединке хорвата Марина Чилича ("посев" №3) и Хуана-Мартина дель Потро из Аргентины (№5) счет в первой партии равный — 6:6.