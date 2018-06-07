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Турнир по пауэрлифтингу пройдет во Владивостоке
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Турнир по пауэрлифтингу пройдет во Владивостоке
Primpress
1 час назад
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Primpress
В воскресенье, 10 июня, в одном из фитнес-клубов города пройдет открытый турнир Владивостока по пауэрлифтингу, сообщает PRIMPRESS.
Победители в каждой весовой категории получат медали и дипломы.
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