Турнир по пауэрлифтингу пройдет во Владивостоке

В воскресенье, 10 июня, в одном из фитнес-клубов города пройдет открытый турнир Владивостока по пауэрлифтингу, сообщает PRIMPRESS.

Победители в каждой весовой категории получат медали и дипломы.