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Ольга Морозова: «Касаткина — не такая, как все»
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Ольга Морозова: «Касаткина — не такая, как все» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Знаменитая советская теннисистка Ольга Морозова считает, что Дарья Касаткина добилась хорошего результата на Roland Garros. 21-летняя спортсменка дошла до 1/4 финала турнира, где уступила американке Слоун Стивенс (3:6, 1:6).
— Выступление Дарьи Касаткиной можно считать успешным?
— Мне хочется поздравить Дашу. У нее очень хороший результат. Многие не понимают ее тенниса, а у нее сложная игра. Она в своей игре делает то, что многие всю жизнь учатся. Может быть иногда моментами он не такой яркий, но для тех, которые понимают. Комментаторы сейчас говорят, что наконец-то появился игрок, который не такой как все. Надеюсь, что на Уимблдоне выступит хорошо.
— Чего ей не хватило против Слоан Стивенс?
— Может быть — силенок. Слоан тоже очень неординарный игрок. Выиграв US Open, она потом завалила Australian Open, не взяв ни одного матча. Я очень хорошо помню ее матч против Кузнецовой, когда я работала со Светланой. У Слоан совершенно феноменальные скоростные качества, которые мне кажется, присущи спортсменам-спринтерам. Она может пробежать и в начале матча и в конце. У нее феноменальное движение на задней линии. Касаткиной было сложно, весь матч у Стивенс хорошо шел удар справа, ей удавалось выбивать Дашу из корта. Мягко подходила и играла на скорости. Потом скажу, что когда ты играешь и выигрываешь турниры «Большого шлема» как Слоан — это одно, а когда ты только карабкаешься наверх — это другое. Все-таки Даша очень молодая девочка.
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