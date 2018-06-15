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17 эйсов помогли Соболенко обыграть Томлянович на турнире в Хертогенбосхе
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17 эйсов помогли Соболенко обыграть Томлянович на турнире в Хертогенбосхе 

Чемпионат.com 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды) под восьмым номером, вышла в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв представительницу Австралии Айлу Томлянович со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты. Арина 17 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 брейка.
За выход в полуфинал Соболенко поспорит с победительницей матча Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Кики Бертенс (Нидерланды, 3).
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