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Александрова выиграет у Рус на старте турнира в Хертогенбосхе, уверены эксперты
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Александрова выиграет у Рус на старте турнира в Хертогенбосхе, уверены эксперты 

Чемпионат.com 37 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянка Екатерина Александрова в первом круге турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) в женском одиночном разряде встретится с Аранчой Рус из Нидерландов.
Согласно котировкам, у россиянки хорошие шансы на победу в этом матче. Победа Рус оценивается коэффициентом 1.91, победа с форой «+1,5» гейма — 1.72.
Если Александрова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.85. На то, что она сумеет отыграть фору в 1,5 гейма, можно поставить за 2.00.
Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.20.
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