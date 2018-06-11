Александрова выиграет у Рус на старте турнира в Хертогенбосхе, уверены эксперты

Россиянка Екатерина Александрова в первом круге турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) в женском одиночном разряде встретится с Аранчой Рус из Нидерландов.

Согласно котировкам, у россиянки хорошие шансы на победу в этом матче. Победа Рус оценивается коэффициентом 1.91, победа с форой «+1,5» гейма — 1.72.

Если Александрова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.85. На то, что она сумеет отыграть фору в 1,5 гейма, можно поставить за 2.00.

Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.20.