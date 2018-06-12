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Аналитики: Бертенс не пустит Вихлянцеву во второй круг турнира в Хертогенбосхе
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Аналитики: Бертенс не пустит Вихлянцеву во второй круг турнира в Хертогенбосхе 

Чемпионат.com 49 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянка Наталья Вихлянцева 12 июня сразится с Кики Бертенс из Нидерландов в первом круге турнира в Хертогенбосхе в женском одиночном разряде.
Согласно котировкам, у россиянки не много шансов на победу в этом матче. Победа Вихлянцевой оценивается коэффициентом 2.30, победа с форой «+4,5» гейма — 1.55.
Если Бертенс сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.65. На то, что она сумеет отыграть фору в 4,5 гейма, можно поставить за 2.35.
Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.45.
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