Аналитики: Бертенс не пустит Вихлянцеву во второй круг турнира в Хертогенбосхе

Россиянка Наталья Вихлянцева 12 июня сразится с Кики Бертенс из Нидерландов в первом круге турнира в Хертогенбосхе в женском одиночном разряде.

Согласно котировкам, у россиянки не много шансов на победу в этом матче. Победа Вихлянцевой оценивается коэффициентом 2.30, победа с форой «+4,5» гейма — 1.55.

Если Бертенс сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.65. На то, что она сумеет отыграть фору в 4,5 гейма, можно поставить за 2.35.

Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.45.