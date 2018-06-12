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Калинская и Блинкова проиграли в первом круге турнира в Хертогенбосхе
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Калинская и Блинкова проиграли в первом круге турнира в Хертогенбосхе 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Российская теннисистка Анна Калинская (WC) не смогла пробиться во второй круг турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), в двух партиях проиграв бельгийке Кирстен Флипкенс со счётом 3:6, 0:6. Продолжительность поединка составила 1 час 2 минуты. Анна совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса и 5 брейков.
За выход в четвертьфинал соревнований в Хертогенбосхе Флипкенс поспорит с победительницей матча Наталья Вихлянцева (Россия) — Кики Бертенс (Нидерланды, 3).
Россиянка Анна Блинкова (Q) уступила немке Антонии Лоттнер (Q) со счётом 2:6, 6:3, 2:6.
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