Калинская проиграет Флипкенс на старте турнира в Хертогенбосхе, уверены эксперты

Российская теннисистка Анна Калинская 12 июня поспорит с бельгийкой Кирстен Флипкенс за выход во второй круг турнира в Хертогенбосхе.

Согласно котировкам, у россиянки скромные шансы на победу в этом матче. Победа Калинской оценивается коэффициентом 2.90, победа с форой «+3,5» гейма — 2.00.

Если Флипкенс сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.40. На то, что она сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.72.

Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.55.

Рейтинг букмекеров от «Чемпионата»: поставь оценку каждому оператору и выбери лучшего из лучших.