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Калинская проиграет Флипкенс на старте турнира в Хертогенбосхе, уверены эксперты
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Калинская проиграет Флипкенс на старте турнира в Хертогенбосхе, уверены эксперты 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Анна Калинская 12 июня поспорит с бельгийкой Кирстен Флипкенс за выход во второй круг турнира в Хертогенбосхе.
Согласно котировкам, у россиянки скромные шансы на победу в этом матче. Победа Калинской оценивается коэффициентом 2.90, победа с форой «+3,5» гейма — 2.00.
Если Флипкенс сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.40. На то, что она сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.72.
Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.55.
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