Крунич обыграла Вандевей и вышла в финал турнира в Хертогенбосхе

Представительница Сербии Александра Крунич в трёх партиях полуфинального матча соревнований в Хертогенбосхе обыграла американку Коко Вандевей — 2:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1). Продолжительность матча составила 2 часа 38 минут. Крунич отличилась 5 эйсами, 4 двойными ошибками и реализовала 2 брейк-пойнта из 10 имевшихся. На счету её соперницы 18 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13. Соперницей Крунич по финальному матчу станет победительница пары Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Виктория Кужмова (Словакия).