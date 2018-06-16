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Крунич обыграла Вандевей и вышла в финал турнира в Хертогенбосхе
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Крунич обыграла Вандевей и вышла в финал турнира в Хертогенбосхе 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Представительница Сербии Александра Крунич в трёх партиях полуфинального матча соревнований в Хертогенбосхе обыграла американку Коко Вандевей — 2:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1).
Продолжительность матча составила 2 часа 38 минут. Крунич отличилась 5 эйсами, 4 двойными ошибками и реализовала 2 брейк-пойнта из 10 имевшихся. На счету её соперницы 18 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.
Соперницей Крунич по финальному матчу станет победительница пары Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Виктория Кужмова (Словакия).
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