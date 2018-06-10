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Кудерметова обыграла Пироженко и вышла в основную сетку турнира в Хертогенбосхе
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Кудерметова обыграла Пироженко и вышла в основную сетку турнира в Хертогенбосхе 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянка Вероника Кудерметова пробилась в основную сетку травяного турнира категории International в Хертогенбосхе (Нидерланды). В последнем раунде квалификации 21-летняя уроженка Казани обыграла белоруску Светлану Пироженко со счётом 6:2, 6:3.
Продолжительность поединка составила 1 час 11 минут. Кудерметова выполнила 7 подач навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. На счету Пироженко 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 упущенных брейк-пойнта.
Призовой фонд турнира, который завершится 17 июня, составляет $ 250 тыс.
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