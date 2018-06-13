Лидер посева Вандевей победила Рус во втором круге турнира в Хертогенбосхе

Американская теннисистка Коко Вандевей, посеянная на турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды) под первым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Нидерландов Аранчу Рус со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты. Коко 11 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал Вандевей поспорит с победительницей матча Элисон Риске (США) — Фанни Штолляр (Венгрия, Q).