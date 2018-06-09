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Медведев и Донской сыграют на турнире в Хертогенбосхе
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Медведев и Донской сыграют на турнире в Хертогенбосхе 

Чемпионат.com 1 час назад
Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP 250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Первым сеяным на этих соревнованиях стал француз Адриан Маннарино. Он, а также его соотечественник Ришар Гаске (2), люксембуржец Жиль Мюллер (3) и испанец Фернандо Вердаско (4) пропустят первый раунд. Из россиян на турнире сыграют Даниил Медведев и Евгений Донской. Первым соперником Медведева станет индиец Юки Бхамбри, а оппонент Донского определится по результатам квалификации. В случае успеха во втором круге Донской сыграет с Гаске, а Медведев — с Вердаско.
Полную сетку соревнований можно будет посмотреть на «Чемпионате».
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