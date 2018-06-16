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Шарди обыграл Эбдена и встретится с Гаске в финале турнира в Хертогенбосхе
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Шарди обыграл Эбдена и встретится с Гаске в финале турнира в Хертогенбосхе 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Француз Жереми Шарди стал финалистом турнира категории ATP 250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв австралийца Мэттью Эбдена в двух партиях — 6:4, 7:5.
Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Шарди выполнил 14 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Эбдена 4 подачи навылет, 5 двойных и 2 упущенных брейк-пойнта.
За титул Шарди поспорит со своим соотечественником Ришаром Гаске (2), который в полуфинале победил другого австралийского теннисиста — Бернарда Томича (Q).
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