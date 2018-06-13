Ещё
Согласно котировкам, Медведев выиграет у Вердаско на турнире в Хертогенбосхе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Согласно котировкам, Медведев выиграет у Вердаско на турнире в Хертогенбосхе 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг турнира категории ATP 250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), победив индийца Юки Бхамбри со счётом 6:4, 6:1. Следующим оппонентом Медведева 13 июня станет испанец Фернандо Вердаско (4).
Согласно котировкам, у Медведева больше шансов в этом матче. Победа Вердаско оценивается коэффициентом 2.30, победа с форой «+1,5» гейма — 1.95. Если Медведев сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.60. На то, что он сумеет отыграть фору в 1,5 гейма, можно поставить за 1.75. Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.20.
Чемпионат.com: последние новости
Южный успешно стартовал в квалификации турнира в Штутгарте Текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — дель Потро на «Ролан Гаррос» Гиббз прокомментировала слова Надаля о равных призовых в мужском и женском туре
Комментарии  Ещё 41 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранных болельщиков шокировали российские цены399
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова71
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне44
Роскошная Мисс Мундиаль 201829
Тест: Из какой страны болельщик?4
Видео
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:25
Немецкий болельщик приехал в Россию на тракторе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
«Кажется, что журналисты — наши враги»
Футбол Статьи
01:57
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне
Лыжный спорт Прочее
00:23
Карлайл рассказал о борьбе с депрессией
Футбол
01:00
Смолов ответил критикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:31
Слепаков нашел лучшего тренера для сборной России
Футбол Прочее
04:09
Медведева готовится покинуть Россию
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение