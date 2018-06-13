Согласно котировкам, Медведев выиграет у Вердаско на турнире в Хертогенбосхе

Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг турнира категории ATP 250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), победив индийца Юки Бхамбри со счётом 6:4, 6:1. Следующим оппонентом Медведева 13 июня станет испанец Фернандо Вердаско (4).

Согласно котировкам, у Медведева больше шансов в этом матче. Победа Вердаско оценивается коэффициентом 2.30, победа с форой «+1,5» гейма — 1.95. Если Медведев сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.60. На то, что он сумеет отыграть фору в 1,5 гейма, можно поставить за 1.75. Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.20.