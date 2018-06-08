Циципас получил «уайлд-кард» на турнир в Хертогенбосхе

Грек Стефанос Циципас получил специальное приглашение от организаторов травяного турнира в Хертогенбосхе. Ранее 19-летний теннисист выступал лишь в квалификационной части голландских соревнований — год назад он уступил Вашеку Поспишилу.

На профессиональном уровне Циципас провёл лишь 11 матчей на траве, выиграв в 8 из них. Стефан располагается на 39-й строчке мирового рейтинга ATP.

Ранее с турнира в Хертогенбосхе снялся экс первая ракетка мира британец Энди Маррей. Матчи основной сетки начнутся в понедельник, 11 июня.