Шамиль Тарпищев: Мария Шарапова хорошо выступила на Roland Garros и вернулась в элиту

В среду Шарапова в четвертьфинале турнира проиграла испанке Гарбинье Мугурусе со счетом 2:6 1:6. Россиянка вернулась в теннис 26 апреля 2017 года после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

"Шарапова выступила во Франции хорошо и снова вошла в элиту", — подчеркнул Тарпищев.

"К сожалению, в игре с Мугурусой она провалила подачу и не навязала борьбу. Проиграла в желании можно сказать. Плохая подача связана, видимо, с той злосчастной травмой плеча. Характер у Шараповой сильный, но стабильной подачи не хватает", — пояснил собеседник агентства.

Шарапова выиграла пять турниров серии Большого шлема в карьере, в том числе дважды побеждала на Roland Garros (2012, 2014).

Roland Garros — второй в сезоне турнир серии Большого шлема. Общий призовой фонд турнира, проходящего на грунтовых кортах Парижа, составляет €39,2 млн Соревнования завершатся 10 июня.