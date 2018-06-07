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Шамиль Тарпищев: Мария Шарапова хорошо выступила на Roland Garros и вернулась в элиту
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Шамиль Тарпищев: Мария Шарапова хорошо выступила на Roland Garros и вернулась в элиту 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Россиянка Мария Шарапова показала хорошую игру на Roland Garros и вернулась в элиту мирового женского тенниса. Такое мнение ТАСС выразил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
В среду Шарапова в четвертьфинале турнира проиграла испанке Гарбинье Мугурусе со счетом 2:6 1:6. Россиянка вернулась в теннис 26 апреля 2017 года после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.
"Шарапова выступила во Франции хорошо и снова вошла в элиту", — подчеркнул Тарпищев.
"К сожалению, в игре с Мугурусой она провалила подачу и не навязала борьбу. Проиграла в желании можно сказать. Плохая подача связана, видимо, с той злосчастной травмой плеча. Характер у Шараповой сильный, но стабильной подачи не хватает", — пояснил собеседник агентства.
Шарапова выиграла пять турниров серии Большого шлема в карьере, в том числе дважды побеждала на Roland Garros (2012, 2014).
Roland Garros — второй в сезоне турнир серии Большого шлема. Общий призовой фонд турнира, проходящего на грунтовых кортах Парижа, составляет €39,2 млн Соревнования завершатся 10 июня.
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