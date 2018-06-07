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Хуан Карлос Ферреро: «Надаль справедливо считает, что может победить любого соперника»
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Хуан Карлос Ферреро: «Надаль справедливо считает, что может победить любого соперника» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Бывшая первая ракетка мира Хуан Карлос Ферреро отметил, что его соотечественник испанец Рафаэль Надаль находится в прекрасной форме и может победить любого соперника, сообщает World Tennis USA со ссылкой на Sport Klub.
— Рафа справедливо считает, что может победить любого соперника, ведь он полностью готов и физически, и ментально, — заявил Ферреро. — Он вернулся более уверенным, и теперь он действительно стал лучше, чем был раньше. Не знаю, сколько лет он еще сможет продолжать на таком же уровне, ведь мы не знаем, что может случиться. Все будет напрямую зависеть от его физического состояния — если он будет готов на сто процентов, как сейчас, он сможет играть еще три-четыре года.
Напомним, что сегодня в 13.00 по московскому времени Надаль продолжит матч четвертьфинала «Roland Garros» против Диего Шварцмана. Вчера встреча была прервана из-за плохой погоды при счете 4:6, 5:3.
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