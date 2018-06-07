Кафельников и Сафин вышли в финал Турнира легенд на «Ролан Гаррос»

Сафин и Кафельников выполнили 2 эйса, допустили 1 двойную ошибку и сумели реализовать 2 брейк-пойнта из 3 имевшихся. На счету их соперников 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейка из 3. Подач навылет они не выполнили.