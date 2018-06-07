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Путинцева, Суарес-Наварро и Александрова сыграют на турнире в Бухаресте
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Путинцева, Суарес-Наварро и Александрова сыграют на турнире в Бухаресте 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Стал известен состав участниц женского турнира WTA в Бухаресте (Румыния), который пройдёт с 16 по 22 июля. Своё участие подтвердили представительница Латвии Анастасия Севастова, испанка Карла Суарес-Наварро, немка Лаура Зигемунд, румынки Михаэла Бузэрнеску, Сорана Кырстя и Ирина Бегу, эстонка Кайя Канепи и Юлия Путинцева из Казахстана.
Россию на соревнованиях в столице Румынии представит Екатерина Александрова.
Действующей победительницей турнира в Бухаресте является румынская теннисистка Ирина Бегу.
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