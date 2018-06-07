Путинцева, Суарес-Наварро и Александрова сыграют на турнире в Бухаресте

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Веснина: мы с Макаровой должны были стать первыми в мире, и это произошло

Кафельников и Сафин вышли в финал Турнира легенд на «Ролан Гаррос»

Мугуруса: мне кажется, первая строчка рейтинга — это не так важно