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Донской заменчит Хачанова на турнире в Хертогебосхе и не сыграет в Штутгарте
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Донской заменчит Хачанова на турнире в Хертогебосхе и не сыграет в Штутгарте 

Чемпионат.com 3 часа назад
Россиянин Евгений Донской, выбирая между двумя травяными соревнованиями в Штутгарте и Хертогенбосхе, выбрал вариант с выступлениями в Нидерландах. Там он заметит отказавшегося от участия в турнире своего соотечественника Карена Хачанова.
Причины снятия с соревнований Хачанова неизвестны. Место, освободившееся в основной сетке Штутгарта, займёт босниец Мирза Башич.
Действующим чемпионом турнира категории ATP-250 является представитель Люксембурга Жиль Мюллер. Наибольшим количеством титулов обладает француз Николя Маю (3).
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