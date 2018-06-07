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Дель Потро: все неприятности в прошлом
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Дель Потро: все неприятности остались в прошлом, теперь — я в полуфинале «РГ» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5) поделился эмоциями после победы над хорватом Марином Чиличем (3) со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:3, 7:5 в четвертьфинале «Ролан Гаррос».
«Сейчас трудно подобрать какие-либо слова. У меня было три операции на левом запястье, я подумывал о завершении карьеры. К счастью, все неприятности остались в прошлом. Выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — прекрасный результат для меня и для моей команды. Поддержка семьи, друзей и болельщиков помогла мне добиться успеха. Я очень горжусь, что играю в теннис. Мне очень комфортно в Париже, большое спасибо!» — цитирует аргентинца официальный сайт турнира.
За выход в финал соревнований в столице Франции дель Потро поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем (1).
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