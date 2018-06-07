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Три немца стали обладателями «уайлд-кард» на турнир в Галле
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Три немца стали обладателями «уайлд-кард» на турнир в Галле 

Чемпионат.com 1 час назад
Организаторы соревнований Gerry Weber Open в Галле предоставили немцам Максимильяну Мартереру, Ян-Леннарду Штруффу и Флориану Майеру «уайлд-кард». Лучшим результатом среди теннисистов, получивших специальные приглашения, обладает Флориан Майер. В 2016-м он сенсационно выиграл соревнования, обыграв в решающем матче своего соотечественника Александра Зверева.
Травяной турнир категории АТР500 продлится с 18 по 24 июня. Рекордсменом турнира по числу титулов является Роджер Федерер, выигрывавший его в одиночном разряде девять раз.
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