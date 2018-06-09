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Умерла 19-кратная победительница Большого шлема
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Умерла 19-кратная победительница турниров Большого шлема Мария Буэно 

ТАСС 1 час назад
Фото: Мария Буэно © AP Photo/Nelson Antoine, архив
Девятнадцатикратная победительница турниров серии Большого шлема, бразильская теннисистка Мария Буэно скончалась в Сан-Паулу в возрасте 78 лет. Об этом сообщает на своем сайте телеканал Globo.
Двумя днями ранее она была госпитализирована в местную больницу. Буэно находилась под наблюдением врачей с 2017 года, когда у нее был диагностирован рак ротовой полости.
Буэно 19 раз побеждала на турнирах серии Большого шлема. Она выигрывала их в одиночном, в парном и в смешанном разрядах. В одиночном бразильянка три раза становилась победительницей Уимблдона (1959, 1960, 1964) и четыре раза — Открытого чемпионата США (1959, 1963, 1964, 1966). В 1960 году она выиграла Открытый чемпионата Франции в смешанном разряде.
11 раз Буэно выигрывала турниры серии Большого шлема в парном разряде: в ее активе одна победа на Открытом чемпионате Австралии (1960), одна — на Открытом чемпионате Франции (1960), пять — на Уимблдоне (1958, 1960, 1963, 1965, 1966) и четыре — на Открытом чемпионате США (1960, 1962, 1966, 1968). В 1960 году она выиграла Большой шлем в паре, то есть победила на всех четырех турнирах в один год.
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