Доминик Тим: «Мне кажется, совсем скоро Джокович вновь появится на самой вершине»

— Новак является настоящей легендой и одним из величайших игроков всех времен, — приводит World Tennis USA слова Тима. — Матч против него всегда является большим состязанием. Мне кажется, что он постепенно возвращается на свой уровень и уже совсем скоро вновь появится на самой вершине.

Отметим, что Тим в полуфинале турнира встретился бы именно с Джоковичем, если бы тот не оступился в матче с Чеккинато.