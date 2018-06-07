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Доминик Тим: «Мне кажется, совсем скоро Джокович вновь появится на самой вершине»
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Доминик Тим: «Мне кажется, совсем скоро Джокович вновь появится на самой вершине» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Теннисист Доминик Тим выразил мнение, что Новак Джокович с каждой игрой возвращает свой уровень и вскоре опять доберется до вершины. В 1/4 финала «Roland Garros» серб неожиданно уступил Марко Чеккинато (3:6, 6:7 (4:7), 6:1, 6:7 (11:13).
— Новак является настоящей легендой и одним из величайших игроков всех времен, — приводит World Tennis USA слова Тима. — Матч против него всегда является большим состязанием. Мне кажется, что он постепенно возвращается на свой уровень и уже совсем скоро вновь появится на самой вершине.
Отметим, что Тим в полуфинале турнира встретился бы именно с Джоковичем, если бы тот не оступился в матче с Чеккинато.
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