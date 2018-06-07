Adobe исправила 0-Day уязвимость в Flash Player

Компания Adobe исправила в Flash Player четыре опасные уязвимости, в том числе проблему переполнения буфера (CVE-2018-5002), позволяющую удаленно выполнить произвольный код.

По словам представителей Adobe, CVE-2018-5002 уже эксплуатируется хакерами в ходе атак на пользователей ОС Windows. Злоумышленники распространяют эксплоит по электронной почте, скрыв его во вредоносных документах Microsoft Office, содержащих специально сформированный компонент Flash.

В последней версии Flash Player 30.0.0.113 также исправлены 3 другие уязвимости. В частности, CVE-2018-4945, которая может позволить выполнить код, а также проблемы CVE-2018— 5000 и CVE-2018-5001, позволяющие раскрыть важную информацию. Проблемы затрагивают версии Adobe Flash Player 29.0.0.171 и более ранние.

Компанию Adobe уведомили об уязвимостях CVE-2018-5000 и CVE-2018-5001 в рамках инициативы Trend Micro Zero Day Initiative (ZDI). О CVE-2018-4945 сообщили исследователи безопасности из компании Tencent.

Как сообщают специалисты из команды Advanced Threat Response Team, атаки, в которых эксплуатируется CVE-2018-5002, в основном нацелены на пользователей, находящихся на Ближнем Востоке.