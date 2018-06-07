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Симона Халеп стала первой финалисткой Roland Garros
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Симона Халеп стала первой финалисткой Roland Garros
Говорит Москва
1 час назад
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Встреча продолжалась полтора часа и завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу румынки. В решающем матче Халеп сыграет с победительницей пары Мэдисон Киз — Слоан Стивенс.
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