Симона Халеп стала первой финалисткой Roland Garros

Встреча продолжалась полтора часа и завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу румынки. В решающем матче Халеп сыграет с победительницей пары Мэдисон Киз — Слоан Стивенс.