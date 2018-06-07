Ещё
Шарапова возвращается, молодежь набирает
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый всплеск: Шарапова возвращается, молодежь набирает 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
В завершающемся на этой неделе Открытом чемпионате Франции — во втором турнире «Большого шлема» в сезоне, уже не осталось россиян во взрослых сетках. Однако в целом «Ролан Гаррос» нужно признать удачным и обнадеживающим для российского тенниса.

Прогресс Шараповой

Безусловно, главным российским ньюсмейкером турнира стала Мария Шарапова. 31-летняя теннисистка и продержалась в Париже дольше всех.
И хотя в четвертьфинале она была буквально разгромлена испанкой Гарбинье Мугурусой (2:6, 1:6), результат Марии является безусловно удачным и настраивающим на очень оптимистичный лад.
»Ролан Гаррос» во многом воспринимался специалистами как турнир, который ответит на несколько важных вопросов в отношении Шараповой, и ответы эти не только получены, но и являются вполне обнадеживающими.
Уже больше года, как Шарапова вернулась после своего дисквалификации из-за мельдония. В 2017 году ее замучили травмы, не обошлось без них и в новом сезоне. А еще были три подряд поражения в матчах первого круга на турнирах разной категории престижа и очень неплохие Мадрид (четвертьфинал) и Рим (полуфинал) прямо перед «Ролан Гаррос».
В общем, четкого понимания о том, на что способна нынешняя Мария, перед Открытым чемпионатом Франции так и не было.
До последнего времени казалось, что Шарапова сдала понемногу в каждом компоненте игры, а в выносливости сбавила настолько сильно, что выход на прежний уровень в ее возрасте уже просто невозможен.
В Париже, на некогда своем самом нелюбимом «шлеме», затем превратившемся в самый любимый, парадоксальная россиянка вновь доказала, что с порохом у нее все в порядке.
Знаменитый характер Марии, возобновленное спустя много лет сотрудничество с Томасом Хогстедтом и приобретенный в последние недели тонус вкупе с тренировочной работой (в том числе и на выносливость) дали желаемый эффект.
В столице Франции Шарапова выиграла несколько трехсетовых поединков, впервые в сезоне одолела теннисистку из топ-10, да еще как (чешка Каролина Плишкова была разгромлена — 6:2, 6:1), и дошла до четвертьфинала.
За весь турнир случились только два обидных момента, которые, правда, остались последними. Так и не состоялся долгожданный матч в 1/8 финала с Сереной Уильямс, которая снялась прямо перед игрой из-за травмы, а в четвертьфинале случился тот самый разгром от Мугурусы.
Что ж, матч с испанкой, впервые одолевшей Шарапову, показал, что на данный момент та просто сильнее, но сама Мария неоднократно говорила о невозможности возвращения на вершину по щелчку пальцев.
Россиянка работает, делает это планомерно, и результаты приходят постепенно. В четвертьфиналах турниров «Большого шлема» она не играла больше двух лет, и нынешний — солидное достижение.
Шарапова по окончании «Ролан Гаррос» вплотную приблизится к топ-20, и это с учетом, что никто из первой тридцатки рейтинга не провел за год турниров меньше нее.
Если дальше ей удастся избежать травм и спадов формы, Мария вполне может побороться за попадание на итоговый турнир WTA для восьми сильнейших теннисисток года, что будет шикарным завершением сезона.

Сила и слабость Касаткиной

Несмотря на то что Шарапова вылетела из россиян последней, она по результату ни в чем не превзошла Дарью Касаткину, уступившей свой четвертьфинал днем ранее.
Молодая россиянка тоже была разгромлена, не сумев ничего противопоставить американке Слоан Стивенс с ее силовым теннисом (2:6, 1:6), однако при этом установила свое лучшее на данный момент карьерное достижение.
Четвертьфинал «Ролан Гаррос» стал для Касаткиной первым в карьере на «шлемах», что подтвердило ее амбиции как потенциальной звезды мирового тенниса.
Умная и разнообразная игра уже подняла ее в топ-15 мировой элите, а в гонке за попадание на итоговый турнир она и вовсе идет на нижней границе заветной восьмерки. И, конечно, нельзя не отметить прекрасную, доминирующую победу в Париже над второй ракеткой мира Каролин Возняцки из Дании (7:6, 6:3).
Впереди у Касаткиной, безусловно, светлое будущее, хотя «Ролан Гаррос» еще острее поставил вопрос о недостатке физической мощи. Когда такие силовые игроки, как Стивенс, выполняют свой план, Дарья просто не справляется с давлением.
Работы у ее команды, конечно, предстоит еще много, но уже сейчас радостно за появление в России молодой теннисистки, способной надолго закрепиться в категории «топ».

Заявка Хачанова

Порадовал зрелой и качественной игрой в Париже один из трех главных теннисных талантов страны у мужчин (еще Андрей Рублев и Даниил Медведев) Карен Хачанов.
Год назад он уже был в Париже в 1/8 финал и тогда уступил в трех партиях Энди Маррею. На этот раз 22-летний россиянин должен был проходить дальше, но не справился с психологическими приемами третьей ракетки мира немца Саши Зверева, у которого вел в 1/8 со счетом 2-0 по сетам.
В любом случае, Хачанов порадовал не только результатом, но и показанным теннисом. Очевидно, что Карен растет, а потенциал у него действительно большой. Это, например, уже заметил великий немец Борис Беккер.
На этом «Ролан Гаррос» сильнейшая российская теннисная пара в истории Елена Веснина / Екатерина Макарова распалась, а девушки выступили с другими партнершами.
Впрочем, выступили обе неудачно. И Всенина с латвийкой Аленой Остапенко, и Макарова с соотечественницей Анной Калинской уступили в поединках первого же круга.
Однако это не помешает им тандемом возглавить парный рейтинг на следующей неделе, так как Латиша Чан из Тайвани не сумела защитить набранные в Париже год назад баллы. Макарова с Весниной весь год играли только вместе, а на этом Открытом чемпионате Франции вылетели, хоть и порознь, но синхронно.
Сама Веснина уже во Франции говорила, что тандем распался временно и из-за травмы Макаровой. Екатерина вообще изначально не собиралась участвовать, а потому россиянки и не заявились вместе.
Новоиспеченная лучшая пара мирового тенниса обещает воссоединиться на «Уимблдоне». Будем надеяться, что возвращение выйдет триумфальным.
Газета.Ru: последние новости
Почему украинский теннисист заявил о ненависти к русскому языку Шарапова, Касаткина и Хачанов неплохо выступили на "Ролан Гаррос" Шарапова вышла в 1/8 "Ролан Гаррос"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Моряки рассказали Путину анекдот про Мутко3
Путин объяснил, почему Мутко нельзя отправить на пенсию129
Роналду принял решение о будущем
Абрамович наказал Британию623
Австралия бойкотирует ЧМ-2018441
Новости партнеров
Видео
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
05:10
Сборная России оказалась дешевле Салаха
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
Газзаев благословил Путина в прямом эфире
Футбол Прочее
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
10:04
Путин ожидает, что Россия «выстрелит» на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс
Теннис
05:12
Россия пробила дно рейтинга FIFA
Футбол Гандбол
05:12
Черчесов поплыл. Он не знает, как играть на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение