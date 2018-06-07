Новый всплеск: Шарапова возвращается, молодежь набирает

В завершающемся на этой неделе Открытом чемпионате Франции — во втором турнире «Большого шлема» в сезоне, уже не осталось россиян во взрослых сетках. Однако в целом « Ролан Гаррос » нужно признать удачным и обнадеживающим для российского тенниса.

Прогресс Шараповой

Безусловно, главным российским ньюсмейкером турнира стала Мария Шарапова. 31-летняя теннисистка и продержалась в Париже дольше всех.

И хотя в четвертьфинале она была буквально разгромлена испанкой Гарбинье Мугурусой (2:6, 1:6), результат Марии является безусловно удачным и настраивающим на очень оптимистичный лад.

»Ролан Гаррос» во многом воспринимался специалистами как турнир, который ответит на несколько важных вопросов в отношении Шараповой, и ответы эти не только получены, но и являются вполне обнадеживающими.

Уже больше года, как Шарапова вернулась после своего дисквалификации из-за мельдония. В 2017 году ее замучили травмы, не обошлось без них и в новом сезоне. А еще были три подряд поражения в матчах первого круга на турнирах разной категории престижа и очень неплохие Мадрид (четвертьфинал) и Рим (полуфинал) прямо перед «Ролан Гаррос».

В общем, четкого понимания о том, на что способна нынешняя Мария, перед Открытым чемпионатом Франции так и не было.

До последнего времени казалось, что Шарапова сдала понемногу в каждом компоненте игры, а в выносливости сбавила настолько сильно, что выход на прежний уровень в ее возрасте уже просто невозможен.

В Париже, на некогда своем самом нелюбимом «шлеме», затем превратившемся в самый любимый, парадоксальная россиянка вновь доказала, что с порохом у нее все в порядке.

Знаменитый характер Марии, возобновленное спустя много лет сотрудничество с Томасом Хогстедтом и приобретенный в последние недели тонус вкупе с тренировочной работой (в том числе и на выносливость) дали желаемый эффект.

В столице Франции Шарапова выиграла несколько трехсетовых поединков, впервые в сезоне одолела теннисистку из топ-10, да еще как (чешка Каролина Плишкова была разгромлена — 6:2, 6:1), и дошла до четвертьфинала.

За весь турнир случились только два обидных момента, которые, правда, остались последними. Так и не состоялся долгожданный матч в 1/8 финала с Сереной Уильямс , которая снялась прямо перед игрой из-за травмы, а в четвертьфинале случился тот самый разгром от Мугурусы.

Что ж, матч с испанкой, впервые одолевшей Шарапову, показал, что на данный момент та просто сильнее, но сама Мария неоднократно говорила о невозможности возвращения на вершину по щелчку пальцев.

Россиянка работает, делает это планомерно, и результаты приходят постепенно. В четвертьфиналах турниров «Большого шлема» она не играла больше двух лет, и нынешний — солидное достижение.

Шарапова по окончании «Ролан Гаррос» вплотную приблизится к топ-20, и это с учетом, что никто из первой тридцатки рейтинга не провел за год турниров меньше нее.

Если дальше ей удастся избежать травм и спадов формы, Мария вполне может побороться за попадание на итоговый турнир WTA для восьми сильнейших теннисисток года, что будет шикарным завершением сезона.

Сила и слабость Касаткиной

Несмотря на то что Шарапова вылетела из россиян последней, она по результату ни в чем не превзошла Дарью Касаткину, уступившей свой четвертьфинал днем ранее.

Молодая россиянка тоже была разгромлена, не сумев ничего противопоставить американке Слоан Стивенс с ее силовым теннисом (2:6, 1:6), однако при этом установила свое лучшее на данный момент карьерное достижение.

Четвертьфинал «Ролан Гаррос» стал для Касаткиной первым в карьере на «шлемах», что подтвердило ее амбиции как потенциальной звезды мирового тенниса.

Умная и разнообразная игра уже подняла ее в топ-15 мировой элите, а в гонке за попадание на итоговый турнир она и вовсе идет на нижней границе заветной восьмерки. И, конечно, нельзя не отметить прекрасную, доминирующую победу в Париже над второй ракеткой мира Каролин Возняцки из Дании (7:6, 6:3).

Впереди у Касаткиной, безусловно, светлое будущее, хотя «Ролан Гаррос» еще острее поставил вопрос о недостатке физической мощи. Когда такие силовые игроки, как Стивенс, выполняют свой план, Дарья просто не справляется с давлением.

Работы у ее команды, конечно, предстоит еще много, но уже сейчас радостно за появление в России молодой теннисистки, способной надолго закрепиться в категории «топ».

Заявка Хачанова

Порадовал зрелой и качественной игрой в Париже один из трех главных теннисных талантов страны у мужчин (еще Андрей Рублев Даниил Медведев ) Карен Хачанов.

Год назад он уже был в Париже в 1/8 финал и тогда уступил в трех партиях Энди Маррею. На этот раз 22-летний россиянин должен был проходить дальше, но не справился с психологическими приемами третьей ракетки мира немца Саши Зверева, у которого вел в 1/8 со счетом 2-0 по сетам.

В любом случае, Хачанов порадовал не только результатом, но и показанным теннисом. Очевидно, что Карен растет, а потенциал у него действительно большой. Это, например, уже заметил великий немец Борис Беккер

Впрочем, выступили обе неудачно. И Всенина с латвийкой Аленой Остапенко , и Макарова с соотечественницей Анной Калинской уступили в поединках первого же круга.

Однако это не помешает им тандемом возглавить парный рейтинг на следующей неделе, так как Латиша Чан из Тайвани не сумела защитить набранные в Париже год назад баллы. Макарова с Весниной весь год играли только вместе, а на этом Открытом чемпионате Франции вылетели, хоть и порознь, но синхронно.

Сама Веснина уже во Франции говорила, что тандем распался временно и из-за травмы Макаровой. Екатерина вообще изначально не собиралась участвовать, а потому россиянки и не заявились вместе.

Новоиспеченная лучшая пара мирового тенниса обещает воссоединиться на «Уимблдоне». Будем надеяться, что возвращение выйдет триумфальным.