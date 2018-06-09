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Халеп — Стивенс: букмекеры назвали фаворита Открытого чемпионата Франции
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Халеп — Стивенс: букмекеры назвали фаворита Открытого чемпионата Франции 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: SovSport.Ru
Румынская теннисистка Симона Халеп (1) пробилась в финал Открытого чемпионата Франции, обыграв испанку Гарбинье Мугурусу (3) со счётом 6:1, 6:4. За победу на «Ролан Гаррос» Халеп поспорит с американкой Слоан Стивенс (10).
Согласно котировкам, у американки скромные шансы на победу в этом матче. Победа Стивенс оценивается коэффициентом 2.85, победа с форой «+2,5» гейма — 2.30. Если Халеп сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.42. На то, что она сумеет отыграть фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.55. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.55. Рейтинг букмекеров от «Чемпионата»: поставь оценку каждому оператору и выбери лучшего из лучших.
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