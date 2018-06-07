Халеп уверенно обыграла Мугурусу и вышла в финал Открытого чемпионата Франции

Румынская теннисистка Симона Халеп (1) пробилась в финал Открытого чемпионата Франции, обыграв испанку Гарбинье Мугурусу (3) со счётом 6:1, 6:4.

Продолжительность поединка составила 1 час 32 минуты. Румынка выполнила 1 подачу навылет, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 6 брейк-пойнтов из 10, активно выиграла 16 очков и допустила 24 невынужденную ошибку. На счету испанки 1 эйс, 1 двойная ошибка, 6 упущенных брейк-пойнтов, 14 виннеров и 31 невынужденная ошибка.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.