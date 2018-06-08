Симона Халеп о финале «Roland Garros»: «Важно сохранять спокойствие и делать все, что в моих силах»

Теннисистка Симона Халеп накануне финала «Roland Garros» со Слоун Стивенс отметила, что в игре ей нужно оставаться спокойной и следовать выбранной тактике, а также рассказала о сильных сторонах своей соперницы. Вчера в полуфинале турнира Халеп в двух сетах одолела Гарбинье Мугурусу — 6:1, 6:4.

— Я знаю, что Стивенс — сильная соперница. Она выполняет мощные удары. Я постараюсь сыграть так, как с Мугурусой, — приводит официальный сайт турнира слова Халеп. — Я буду играть в свой теннис. Это грунт, матчи на нем получаются разными. Никаких ожиданий у меня нет. Я просто постараюсь следовать своей тактике и сохранять позитивный настрой. Я буду сосредоточена на себе, как в каждом матче этого турнира. Важно будет сохранять спокойствие и делать все, что в моих силах. Это отличная возможность и большое испытание для меня. После финала я хочу почувствовать, что выложилась по полной.

Отметим, что Халеп уже дважды играла в финале «Roland Garros»: в 2014 и 2017 годах. Оба раза румынка проиграла, в первый раз Марии Шараповой , во второй — Елене Остапенко

Финал пройдет 9 июня.