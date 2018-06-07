Симона Халеп — Гарбинье Мугуруса. Прогноз Анны Чакветадзе

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport , эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Симона Халеп — Гарбинье Мугуруса в полуфинале женского одиночного разряда « Ролан Гаррос », турнира «Большого шлема», который проходит в Париже. Поединок состоится в четверг, 7 июня. Эксперт считает, что в предстоящем матче победит испанка.

Сложно было представить, что Гарбинье Мугуруса так легко разберется с Машей Шараповой . Но с погодой ей не повезло. Это совсем не ее — слишком влажно, сыро, мячи тяжелые. Она все-таки зависима от этого. В сухую победу была бы другая игра. А Мугуруса, выросшая на грунте, приспосабливается к любым условиям гораздо проще. Здорово она сегодня играла. Ничего не скажешь.

А вот у Симоны Халеп , как я и думала, получился сложный матч. Первый сет она проиграла, но дальше сумела добавить в агрессии, и Анжелика Кербер не сумела играть на равных.

В этом полуфинале я ставлю на Мугурусу. Все-таки она играет активнее, она может забивать, она мощнее подает. Халеп на этом турнире еще не играла с такими агрессивными, атакующими теннисистками. В личных встречах счет 3-1 в пользу испанки, а последний матч в финале Цинциннати она выиграла, отдав лишь гейм. Разгрома не будет, Халеп упрется. Но если Мугуруса продолжит играть так, как сегодня, шансов у Халеп нет. Активный теннис без большого количества брака принесет победу испанке.