Симона Халеп — Слоан Стивенс. Прогноз и ставки на теннисный матч 9 июня

Симона Халеп

Первая ракетка мира получила аналогичный номер при посеве и считается одной из главных фавориток на завоевание титула.

Сезон для Симоны Халеп складывается довольно неплохо. Сначала была победа на турнире категории International в Шэньчжэне, затем румынка уступила в финале Australian Open датчанке Каролин Возняцки (7:6, 3:6, 6:4) и побывала в полуфинале Дохи.

В Индиан-Уэллсе румынка вышла в полуфинал, а в Штутгарте и Мадриде ей покорились четвертьфиналы. Последним перед Парижем стал турнир в Риме, где Халеп вышла в финал, но там без шансов уступила Элине Свитолиной (0:6, 4:6) — украинка решительно защитила титул.

На « Ролан Гаррос » Симона шла очень уверенно до четвертьфинала с Анжелик Кербер (6:7, 6:3, 6:2), но и там победить ей удалось. Стоит отметить, что немка допустила 50 невынужденных ошибок и не нашла достойного ответа на характер соперницы в концовке встречи. В полуфинале Симона показала великолепный теннис и не оставила шансов Гарбин Мугурусе (6:1, 6:4), гарантировав себе место на вершине рейтинга по итогам турнира.

Важно отметить, что Халеп даже в критических моментах сохраняет спокойствие и только активнее начинает давить на соперниц, поэтому в плане психологии проблем у нее сейчас нет. Крайне мотивирована румынка на завоевание первого в карьере титула на турнире «Большого шлема».

Слоан Стивенс

Американка является десятой ракеткой мира, а в Париже ей достался аналогичный номер посева.

Главным успехом Слоан Стивенс в этом году можно было считать чемпионство на крупном домашнем первенстве в Майами. Шесть подряд побед, а в финале — над Еленой Остапенко (7:6, 6:1).

На грунте результаты были не столь убедительными, что вполне логично, учитывая нелюбовь Слоан к этому покрытию. Поражение на старте Штутгарта, а также по две победы в Мадриде и Риме. Последним перед поездкой во Францию для Стивенс стал единственный матч в Нюрнберге, который она проиграла Юлии Путинцевой (7:5, 4:6, 6:7).

На «Ролан Гаррос» дела у американки идут на удивление прекрасно. Да, здесь грунт довольно быстрый, работает подача, проходят мощные и точные удары, но мало кто ожидал увидеть Стивенс в финале. Были обыграны Аранта Рус (6:2, 6:0), Магдалена Фрех (6:2, 6:2) и Камила Джорджи (4:6, 6:1, 8:6), после чего удалось очень легко справиться с 25-й ракеткой турнира Анетт Контавейт (6:2, 6:0).

В четвертьфинале Стивенс была гораздо сильнее Дарьи Касаткиной (6:3, 6:1). Стоит признать, что россиянка полностью провалилась на фоне соперницы. В матче за путевку в финал Стивенс без особых проблем справилась с соотечественницей Мэдисон Киз (6:4, 6:4). Последняя много ошибалась и практически не имела шансов побороться за победу.

Прогноз

Теннисистки встречались между собой семь раз. Пять побед на счету Халеп. Однако у Стивенс есть свой козырь — она выиграла все шесть финалов, в которых принимала участие.

Дважды на грунте играли соперницы и оба раза в двух партиях уверенно праздновала успех Халеп. Предполагаем, что так будет и на этот раз. Лучшей возможности завоевать титул на ТБШ для Халеп сложно представить, поэтому предлагаем поставить на победу румынки в двух сетах за 2,08.