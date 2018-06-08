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Маррей сыграет на турнире в Шэньчжэне
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Маррей сыграет на турнире в Шэньчжэне 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Экс первая ракетка мира британец Энди Маррей заявил о своём желании сыграть на соревнованиях в Шэньчжэне.
«Мне нравится играть в Китае — я всегда отмечаю тамошнюю поддержку публики. У меня осталиь отличные воспоминания с моего последнего визита туда и, надеюсь, в этом году этот отрезок мне удастся особенно», — цитирует Энди STV.
Ранее 31-летний теннисист заявил о скором возвращении на корт. Маррей рассчитывает сыграть на Уимблдоне — именно на этом турнире год назад Энди провёл свой последний официальный матч. На протяжении года двукратный олимпийский чемпион восстанавливался от травмы тазобедренного сустава.
Соревнования в Шэньчжэне пройдут в период с 22 по 29 сентября. Турнир появился в календаре ATP в 2014 году и Маррей стал его первым победителем.
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