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Тренер рассказал, когда Серена Уильямс вернётся на корт после травмы
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Тренер рассказал, когда Серена Уильямс вернётся на корт после травмы 

RT на русском 3 часа назад
Тренер американской теннисистки Серены Уильямс Патрик Муратоглу сообщил о сроках восстановления своей подопечной после травмы.
«Если бы Серена продолжила играть в Париже, она наверняка бы получила разрыв мышцы. Теперь же ей понадобится лишь 15 дней на восстановление», — приводит слова Муратоглу The New York Times.
Он отметил, что причиной травмы 36-летней американки стало выступление в парном разряде на «Ролан Гаррос».
«Будет неправильно, если она сыграет в паре и на Уимблдоне. Мы уже всё обсудили по этому поводу, но Серена непредсказуема, и никогда не знаешь, какое решение она примет в итоге», — добавил тренер.
Ранее Мария Шарапова отреагировала на высказывания Серены Уильямс о её автобиографии.
RT на русском: последние новости
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