Стали известны финальные пары Roland Garros-2018 

На Открытом чемпионате Франции по теннису 2018 года определились участники финальных пар мужского и женского одиночных разрядов, передает ТАСС.
В мужском финале сыграют испанец Рафаэль Надаль, добравшийся до этой стадии Roland Garros уже в одиннадцатый раз, и австриец Доминик Тим. На пути к решающему противостоянию Надаль обыграл в полуфинале аргентинца Хуана Мартина дель Потро (6:4, 6:1, 6:2). Тим в 1/2 был сильнее представителя Италии Марко Чеккинато (7:5, 7:6, 6:1).
Одиночный титул в женском разряде разыграют Симона Халеп из Румынии и американка Слоан Стивенс. Первая в полуфинале одолела испанку Гарбинью Мугурусу (6:1, 6:4), вторая — свою соотечественницу Мэдисон Киз (6:4, 6:4).
Женский финал состоится на корте имени Филиппа Шатрие в субботу, 9 июня. Мужчины свой титул разыграют там же днем позже.
Общий призовой фонд второго в сезоне турнира серии Большого шлема составляет 39,2 миллиона евро.