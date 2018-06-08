Стали известны финальные пары Roland Garros-2018

На Открытом чемпионате Франции по теннису 2018 года определились участники финальных пар мужского и женского одиночных разрядов, передает ТАСС

Одиночный титул в женском разряде разыграют Симона Халеп из Румынии и американка Слоан Стивенс. Первая в полуфинале одолела испанку Гарбинью Мугурусу (6:1, 6:4), вторая — свою соотечественницу Мэдисон Киз (6:4, 6:4).

Женский финал состоится на корте имени Филиппа Шатрие в субботу, 9 июня. Мужчины свой титул разыграют там же днем позже.

Общий призовой фонд второго в сезоне турнира серии Большого шлема составляет 39,2 миллиона евро.