Определился первый финалист «Ролан Гаррос»

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут и завершилась со счетом 7:5, 7:6 (12:10), 6:1 в пользу австрийского спортсмена.

На счету Тима шесть подач навылет, 25 невынужденных ошибок и 37 очков.

Чеккинато совершил три эйса, допустил 26 ошибок и набрал 24 очка.

В финале турнира Тим встретится с победителем поединка между испанцем Рафаэлем Надалем и аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро.