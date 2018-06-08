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Рафаэль Надаль стал вторым финалистом Roland Garros — 2018
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Рафаэль Надаль стал вторым финалистом Roland Garros — 2018 

Говорит Москва 2 часа назад
В решающем матче он встретится с австрийцем Домиником Тимом.
Общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции по теннису в этом году превышает 39 млн евро.
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