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Киберфутболист «Локомотива» принял участие в турнире в Киргизии
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Киберфутболист «Локомотива» принял участие в турнире в Киргизии 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Киберфутболист «Локомотива» Роберт «Ufenok77» Фахретдинов принял участие в турнире по FIFA 18, организованном федерацией футбола Кыргызской Республики. Он сыграл с победителем турнира в выставочном матче и вручил подарки.
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