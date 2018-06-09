Киберфутболист «Локомотива» принял участие в турнире в Киргизии

Киберфутболист «Локомотива» Роберт «Ufenok77» Фахретдинов принял участие в турнире по FIFA 18, организованном федерацией футбола Кыргызской Республики. Он сыграл с победителем турнира в выставочном матче и вручил подарки.