Дагестанские дети стали лучшими на международном турнире по ментальной арифметике

Дагестанские дети стали лучшими на международном турнире по ментальной арифметикеЧетверо учеников Центра развития интеллекта «Пифагорка-Махачкала» стали призерами III Международного турнира по ментальной арифметике, который прошел с 7 по 8 июня в Москве. В турнире принимали участие более 500 детей из 70-ти городов России и других стран.

Цель турнира — повышение у детей уровня владения счетами и выявление среди них учеников с высоким уровнем владения методикой «ментальная арифметика».

Кроме четырех медалей конкурсанты из Дагестана выиграли главный приз турнира — гран-при и звание Абсолютного чемпиона Международного турнира с главным подарком — сертификатом на сумму 30000 рублей для участия в открытом чемпионате Мира по ментальной арифметике, который состоится в Турции или Дубае.