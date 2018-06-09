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Дагестанские дети стали лучшими на международном турнире по ментальной арифметике
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Дагестанские дети стали лучшими на международном турнире по ментальной арифметике 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Дагестанские дети стали лучшими на международном турнире по ментальной арифметикеЧетверо учеников Центра развития интеллекта «Пифагорка-Махачкала» стали призерами III Международного турнира по ментальной арифметике, который прошел с 7 по 8 июня в Москве. В турнире принимали участие более 500 детей из 70-ти городов России и других стран.
Цель турнира — повышение у детей уровня владения счетами и выявление среди них учеников с высоким уровнем владения методикой «ментальная арифметика».
Кроме четырех медалей конкурсанты из Дагестана выиграли главный приз турнира — гран-при и звание Абсолютного чемпиона Международного турнира с главным подарком — сертификатом на сумму 30000 рублей для участия в открытом чемпионате Мира по ментальной арифметике, который состоится в Турции или Дубае.
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